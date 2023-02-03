Edirne’de alev alev yanan evini gözyaşları içinde izledi! “Kızım da bu akşam Balıkesir’den gelecekti”

"KENDİSİNİ YANGINDAN DIŞARI ATMIŞ"

Komşulardan Remziye Arslan, itfaiye ekiplerini aradıklarını ifade ederek, "Daha işten yeni gelmiştim, komşumuz camı çaldı itfaiyeyi çağırmamızı söyledi. Biz de hemen itfaiyeyi çağırdık. Hemen kendisini dışarıya atmış, hiçbir şey alamamış. Allah'tan kendisini dışarıya atabilmiş. Herhangi bir yerinin yanmamış olması en azından sevindirici. Biz de çok üzüldük" ifadelerini kulandı.