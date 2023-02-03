Edirne’de alev alev yanan evini gözyaşları içinde izledi! “Kızım da bu akşam Balıkesir’den gelecekti”
Edirne’de Sebile Özdemir evde bulaşık yıkadığı sırada sobadan çıkan yangın sonrası gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özdemir, “Kızım da bu akşam Balıkesir'den gelecekti" dedi. Yaşlı kadını komşuları teselli ederken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Edirne'de çıkan yangın, gece saatlerinde Talat Paşa Mahallesi, Hacı Memiş Sokak'ta bulunan bir evde çıktı.
Askılıkta kurutulmaya bırakılan elbiselerin sobanın üzerine düşmesiyle mutfakta bulaşık yıkayan 52 yaşındaki Sebile Özdemir'in evine alevler sirayet etti. Bir anda yangının ortasında kalan kadın kendisini can havliyle yalınayak dışarı attı. Özdemir, komşuların camına vurarak, evinin yandığını söyleyip yardım istedi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, kadın gözyaşları içinde evinin alevlere teslim olmasını izledi. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın uzun bir süre olayın şokunda kaldı. Sağlık ekipleri ve komşuları kadını teselli etti. Kadına ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Ekipler tarafından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca gözyaşları içinde kalan Sebil Özdemir'in kızı Ayselin Özdemir'in ise bu gece Balıkesir'deki okulundan evine döneceği öğrenildi. Daha sonra eve gelen kadının eşi Ahmet Özdemir ise büyük bir üzüntü ile evinin yanışını seyretti.
"KIZIM DA BU AKŞAM BALIKESİR'DEN GELECEKTİ"
Mutfakta bulaşık yıkadığı esnada yangının çıktığını belirten Sebile Özdemir, "İçerisi alevlenmiş ben görmedim, mutfaktaydım, bulaşık yıkıyordum. Dumanların yayılmasıyla hemen eşyaları alayım ondan sonra dışarı çıkayım dedim ama yetişemedim, hepsi yanıyordu. Hemen elektrikleri kapatıp yalın ayak dışarıya çıktım. Eşim o sırada kahvedeydi, kızım da bu akşam Balıkesir'den gelecekti" dedi.
"KENDİSİNİ YANGINDAN DIŞARI ATMIŞ"
Komşulardan Remziye Arslan, itfaiye ekiplerini aradıklarını ifade ederek, "Daha işten yeni gelmiştim, komşumuz camı çaldı itfaiyeyi çağırmamızı söyledi. Biz de hemen itfaiyeyi çağırdık. Hemen kendisini dışarıya atmış, hiçbir şey alamamış. Allah'tan kendisini dışarıya atabilmiş. Herhangi bir yerinin yanmamış olması en azından sevindirici. Biz de çok üzüldük" ifadelerini kulandı.
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