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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: Kamyonette 1,5 milyon makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: Kamyonette 1,5 milyon makaron ele geçirildi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te kamyonette 1,5 milyon makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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