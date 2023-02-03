İstanbul'da korkutan görüntü! Güçlendirme için boşaltılan iş merkezinde yangın
YAŞAM DHA
İstanbul’un Şişli ilçesinde güçlendirme yapılacağı sebebiyle boşaltılan 8 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Esentepe Mahallesi Kasap Sokak'ta, saak 06.30 sıralarında, güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan 8 katlı iş merkezinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İş merkezinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, merdivenlerle binanın iki tarafından yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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