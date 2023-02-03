UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe beyaz pelerinle kaplandı! İşte kartpostallık görüntüler

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında bulunan, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen zamana ait önemli buluntulara rastlanan, Hitit, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık höyükte, kentteki kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.