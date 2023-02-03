İstanbul’da eşi tarafından katledilmişti! Annesinin sözleri kan dondurdu: “Kocan kuma getirse de yuvanı bozma”
İstanbul’un Fatih ilçesinde eşi tarafından 24 Nisan 2022 tarihinde öldürülen 21 yaşındaki Fatma Narman'ın cinayet davasının ilk duruşmasında, annesi Şekra Genç'in sözleri kan dondurdu. Genç, "O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. 6 aylık çocuğu varken kızımı öldürdü" diye konuştu.
Davanın ilk duruşmasında, emniyet ve savcılıkta da susma hakkını kullanan sanık Yalçın Narman, avukatının çekildiğini, yeni bir avukat atanana kadar da savunma yapmayacağını söyledi.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yalçın Narman tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman, maktul Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, babası Eshed Genç ve kardeşleri ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
"6 AYLIK ÇOCUĞU VARKEN KIZIMI ÖLDÜRDÜ"
Anne Şekra Genç, "Kızım sürekli benimle dertleşiyordu. O gün kızım beni aradı. Ölmeden önce bana, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, kocam yeniden evleniyor' dedi. Ben de 'Kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. O da 'Ben gencim, niye getirsin. Zaten beni de kemerle dövüyor, sürekli dövüyor, huzurum yok' dedi. Ayşe isimli bir kadından bahsediyordu ama, o gün isim vermedi. Ben şiddet gördüğünü biliyordum ancak, benim yanımda şiddet uygulamadı. Damadım sürekli silah alıp satıyordu, ticaretini yapıyordu. 6 aylık çocuğu varken, kızımı öldürdü. Sanıklardan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" dedi.
"SANIKLAR PLANLI OLARAK ABLAMI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KANAATİNDEYİM"
Maktul Fatma Narman'ın kardeşi Ahmet Genç, "Fatma benim ablamdır. Aralarında anlaşmazlık vardı, kardeşim evlendiği günden beri şiddet görüyordu. Ablam eşinin babası ve annesiyle birlikte kalıyordu. Onlar ablama şiddet uyguluyorlardı. Ben bir kere tartıştıklarını gördüm. Rahmetli ablam çocuklarla ilgilenirken bile şiddet uyguluyordu. Yalçın'ın başka birisi ile ilişkisi olduğunu olaydan önce duymadım, sonra duydum. Sanıkların planlı olarak ablamı öldürdüğü kanaatindeyim. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
"VÜCUDUNDA MORLUKLAR GÖRDÜM, KEMER İZLERİ VARDI"
Tanık olarak dinlenen Bahar Genç, "Fatma'nın yengesiyim, Yalçın ile arasındaki ilişki hiç iyi değildi. Sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Her kavga ettiğinde yanıma geliyor, 1-2 ay kalıyordu. Sürekli beni arıyordu, darp edildiğini söylüyordu. Hatta 6 aylık hamileyken şiddet gördüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını söyledi. Yalçın'ın annesinin araya girmesiyle karakola yansımamış olay. Fatma bana eşinin başka bir kadınla olduğunu ölmeden söyledi. İsminin Ayşe olduğunu, telefonla birkaç kez görüştüğünü söylemişti. Mart'ta İstanbul'a geldiğinde 3 hafta bende kaldı. Vücudunda morluklar gördüm, kemer izleri vardı. Kendisi şiddete maruz kalmış, benim evime kendi isteğiyle mi geldi bilmiyorum ancak, evden kaçarak çıkmış. Yalçın'ın ailesindeki diğer insanlar da Fatma'ya şiddet uygulamaya kalkışmışlar. Yalçın'ın ilişkisini annesi ve Fatma'nın görümcesi biliyormuş, Bahattin'in bilip bilmediğini bilmiyorum" dedi.
AVUKATI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE SAVUNMA YAPMADI
Tutuklu Yalçın Narman, avukatının çekildiğini belirterek, kendisine barodan avukat atanmasını istedi. Soruşturma aşamasında emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullanan sanık Narman, ilk duruşmada da avukatı olmadan savunma yapmayacağını söyledi. Tutuksuz sanık Bahattin Narman ise, savcılık ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme başkanının olayda kullanılan silahın kime ait olduğunu sorması üzerine Bahattin Narman, "Olayda kullanılan silah abim Yalçın Narman'a ait. Üzerimde çıkan şarjör de abime aittir. Olay günü kullandığımız araba benim değil, abimindir. Bilerek bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
TUTUKLULUK DEVAM KARARI
Mahkeme heyeti, Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın adli kontrol hükümlerinin devam etmesine hükmetti. Mahkeme, bir sonraki celse tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, maktul Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, maktulün olay yerinde sağ göğüs ve sağ bacak bölgesinde ateşli silah yaralanmasının olduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Yalçın Narman'ın olayda kullanılan silahı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp, polis ekiplerine verdiği, emniyette ve savcılıkta ise susma hakkını kullandığı belirtildi. Yalçın'ın kendi dükkanında çalışan Ayşe G. ile mesaj içerikleri ve alınan tanık beyanlarına göre gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, maktulün ölüm nedeninin bitişik atış mesafesi dışında ateşli silah yaralanması olduğu ifade edildi. İddianamede olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen, maktulde 2 adet ateşli silah yarası olması, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmaması nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü değerlendirmesi yapıldı.
Olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmaması, Yalçın Narman'ın asıl fail olduğunu gösterdiği belirtildi. Aynı evde kalan kardeşi diğer şüpheli Bahattin Narman'ın, apartmanın önünde araba içerisinde beklediği, Yalçın Narman'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra, tekrar eve çıktığı anlatıldı. Diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde Bahattin'in Yalçın'ın eşini öldüreceğinden haberinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. İddianamede, Yalçın'ın 112 ihbar hattını aradığı, şüpheli Bahattin'in ise çocukları araç içine alıp bekleyerek, abisinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. İddianamede, Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bahattin Narman için ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Fatih'te iki çocuğunun annesi Fatma Narman'ın intihar ettiğini söyleyerek ekipleri arayan Yalçın Narman eşinin iki yerinden vurulduğu belirlenince gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih Balat Zeyrek Mahallesi'nde 24 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yalçın Narman ve Fatma Narman, 4 yıl önce evlenmişlerdi. Bu evliliklerinden iki çocukları dünyaya gelmişti. Yalçın Narman, olay günü saat 16.00 sıralarında polisi arayarak eve geldiğinde eşinin cansız bedenini bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi.
Polis ekipleri kısa sürede eve gitti. Evde polisleri karşılayan Yalçın Narman, eve geldiğinde eşini yatak odası kapısında yaralı olarak bulduğunu, eşinin yanında kendisine ait tabancayı gördüğünü, panik halde tabancayı alarak şifonyerin çekmecesine koyduğunu söyledi. Polis ve sağlık ekipleri, Fatma Narman'ın göğsünden ve kalçasından vurularak öldüğünü belirledi. Fatma Narman'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde bulunan tabanca, 2 kovan, 2 mermi çekirdeği ve gömlek parçası da Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.
Cinayet Masası ekipleri Fatma Narman'ın hem göğsünden hem de kalçasından vurulması nedeniyle olayda cinayet şüphesi doğdu. Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yalçın Narman ile olay yerine geldiklerinde kapıda olan kardeşi B.N'yi gözaltına aldı. Yalçın Narman, emniyette hiç bir soruya yanıt vermeyerek susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Yalçın Narman tutuklanırken, B.N. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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