İstanbul’da kanser hastası annenin yürek yakan hikayesi! Son arzusu ise herkesi ağlattı

Öğrencilerinden Furkan Enes'in annesinin durumunu bir ay önce öğrendikten sonra gerekli maddi ve manevi yardımları seferber ettiklerini belirten Samyeli Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanı Bahattin Demir ise şunları söyledi:

"Züleyha hanımın özel gereksinimli bir evladı var ve eğitime bizim kuruma geliyordu. İlk başta annenin bu denli rahatsız olduğunu biliyorduk. İdaredeki çalışma arkadaşlarımız bana durumunu anlattılar. Kanser 4. evredeki annenin bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle devletimize başvurduk ve 2 çocuğu sevgi evine alındı. Gerek gıda gerekse manevi konularda Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Fakat geldiğimiz bugün ki nokta da çaresiz kaldık. Çünkü annenin çocuklarına, çocuklarında annesine ihtiyacı var. Kanser moral gerektiren bir hastalık ama anne çocuklarından ayrı kaldığı için hergün gözyaşı döküyor ve bu da tedavi sürecini olumsuz etkiliyor. Anne kısmı felç geçirdiği için ayağa da kalkamıyor bizim devletten ricamız bu hasreti son bulduracak bir çözüm bulunması. Anne ve çocukların birlikte bakılması için gerekli mercilerden yardım bekliyoruz."