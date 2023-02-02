İstanbul’da metroda sigara içti! Kadın yolcu çileden çıktı: Seni videoya çekeceğim terbiyesiz

Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

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