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İstanbul’da metroda sigara içti! Kadın yolcu çileden çıktı: Seni videoya çekeceğim terbiyesiz

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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İstanbul’da metroda sigara içti! Kadın yolcu çileden çıktı: Seni videoya çekeceğim terbiyesiz

İstanbul'da metroya binen bir kişi,  herkesin içinde sigara içti. Diğer yolcuların kendisi uyarmasıyla birlikte bu sefer de pişkin tavırlar sergiledi. İşte vatandaşlara küfür ve hakaret eden o maganda...

İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı.

Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.

Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi.

O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

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