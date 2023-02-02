İstanbul’da metroda sigara içti! Kadın yolcu çileden çıktı: Seni videoya çekeceğim terbiyesiz
İstanbul'da metroya binen bir kişi, herkesin içinde sigara içti. Diğer yolcuların kendisi uyarmasıyla birlikte bu sefer de pişkin tavırlar sergiledi. İşte vatandaşlara küfür ve hakaret eden o maganda...
İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı.
Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.
Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi.
O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.
Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Promosyona EYT zammı! Aylıktan 3 gün sonra...En YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...
- 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur? 10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında...
- SON DAKİKA! Motorine indirim LPG'ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...
- Altın fiyatları CANLI 2 Şubat 2023: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları
- 1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu? Kuruluş Osman, Survivor, Çöp Adam...
- EYT BAŞVURU EKRANI açıldı mı, ne zaman açılacak? E-devlet EYT emeklilik başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Şartları neler? Kısmi Emeklilikte değişiklik var mı?
- 2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
- Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak?
- Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ