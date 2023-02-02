Gaziantep’te kan donduran görüntüler! Cani anne 6 yaşındaki kızını ölüme böyle götürdü
Gaziantep'te geçen gün boş arazide 6 yaşındaki Aya Necim’in cesedi bulundu. Yapılan geniş çaplı incelemelerin sonucunda küçük kızın katil zanlısının annesi Nuhha Cemmel olduğu öğrenilmişti. Kızını boğarak öldürdüğü tespit edilen Cemmel, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Aya’nın boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte cani anne kızını ölüme böyle götürdü...
Gaziantep'te yaşanan olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.
EVLAT KATİLİ ANNE!
Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 6 yaşındaki Aya Necim'in annesi Nuhha Cemmel tarafından öldürülmeye götürüldüğü anların yürek yakan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya'yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı. Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel'ın görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aya Necim'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne N.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne N.C., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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