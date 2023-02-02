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Aldatma davasına böcek şoku! Eşi öyle bir şey yaptı ki...

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Giriş: 02.02.2023 08:45
İstanbul'da danışmanlık şirketi yetkilisi Ömer Erkut V.'nin boşanma aşamasındaki eşi, kocasının kendisini aldattığına yönelik konuşmalarını delil olarak mahkemeye sundu. İş adamı tamire götürdüğü aracında böcek bulunca, eşinin hukuka aykırı delil ürettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
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