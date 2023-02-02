Bingöl’de kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.