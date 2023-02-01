Sakarya’da eski eş dehşeti! Genç kadın sokak ortasında kanlar içinde kaldı
YAŞAM İHA
Sakarya’da dini nikahlı eski eşinin barışma teklifini reddeden kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanarak kanlar içerisinde kalan G.Ç. hastaneye kaldırıldı. İşte sokaktaki kabusun ayrıntıları...
Dini nikahlı eski eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Y.Ö., bıçakla G.Ç.'yi yaraladı.
Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı kadın Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sokak ortasında eski dini nikahlı eşine dehşeti yaşatan saldırgan ise olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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