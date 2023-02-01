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Çekmeköy'deki özel bir okulda istismar olayı çileden çıkardı! Kadın öğretmenden skandal savunma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Çekmeköy’deki özel bir okulda istismar olayı çileden çıkardı! Kadın öğretmenden skandal savunma

Çekmeköy’de özel bir okulda kadın İngilizce öğretmeni, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadıkları sırada dört öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 42 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan öğretmen, “Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim” diyerek kendini savundu.

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