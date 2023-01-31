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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin acı günü: Babası Ali İhsan Destici vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin acı günü: Babası Ali İhsan Destici vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muhterem babam ve aynı zamanda hocam olan bir alimi, güzel bir insanı, hayatını emrolunduğu gibi yaşamış bir müslümanı kaybetmenin hüznünü ve acısını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: MEKANI CENNET OLSUN

Destici ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Muhterem babam ve aynı zamanda hocam olan bir alimi, güzel bir insanı, hayatını emrolunduğu gibi yaşamış bir müslümanı kaybetmenin hüznünü ve acısını yaşıyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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