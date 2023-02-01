Güneş kar toplamaya başladı 🌤 İstanbul'a şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı ❄ Meteoroloji o illeri tek tek açıkladı
Yeni hafta ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, uzmanlar İstanbul'a asıl kar yağışının geleceği günü açıkladı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başlarken, meteorolojiden uyarılar peş peşe gelmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
61 İLE KAR UYARISI! HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji`nin açıklamasına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte bu hafta kar yağışı beklenen iller:
ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ARDAHAN, ARTVİN, BALIKESİR, BARTIN, BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, DÜZCE,
EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA,
KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ,
KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SAKARYA, SİİRT, SİNOP, SİVAS,
ŞIRNAK, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK, VAN, YALOVA, YOZGAT, ZONGULDAK
KIŞA KESKİN BİR GİRİŞ YAPIYORUZ
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten radar görüntüsü paylaşarak, "Kar yağışları yeni başladı. Kışa keskin bir giriş yapıyoruz. Kar örtüsü almayan yerler de kısa zaman içerisinde alacaklar. Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.
ASIL KAR O TARİHTE
4 Şubat gecesi için bütün modeller mutabık. Kar geliyor. Hem de örtülük. Daha şimdiden 7 Şubat'ı dert edenler var. Sizin amacınız kar değil mi? Başka bir amacınız mı var? Kutup koridoru açılıyor. Şubat'ta Türkiye'ye soğuklar ard arda gelir. 2012'ye benzemeye başladı. Asıl kar 5 Şubat Pazar günü. Sahiller de tutacak. Bunlar ön atıştırmalık." ifadelerini kullandı.
YENİ SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GİRİLECEK
Hava Forum ise "Yurdumuz cumartesiden itibaren kutuplar üzerinden gelen ve Balkanlar'dan yurdumuza giriş yapması beklenen soğuk havanın etkisine girecek. Başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova olmak üzere birçok şehirde tipi şeklinde kar yağışları görülebilir. 5-7 Şubat sistemi siklonik bir yağış da barındırdığından son güne kadar meteorolojik koşulların takip edilmesi gereklidir. Yani yağış durumunda oynamalar olabiliyor. 2. dalga da bu sistemden birkaç gün sonra gelebilir, netleşmedi. Önce ilk sistemi yaşayalım..." paylaşımında bulundu.
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