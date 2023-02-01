İstanbul’da silahlı saldırı sonrası akılalmaz görüntüler! Vurulduğunun farkına varmadan 200 metre yürüdü

200 METRE YÜRÜYÜP YIĞILDI

Yaralandığının farkında olmayan Gülseren, aşağıya doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 200 metre hiçbir şey olmamış gibi yürüyen adam, ardından bacağında acı hissederek yere yığıldı. Adamın yaralı halde hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.