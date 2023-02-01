İstanbul’da silahlı saldırı sonrası akılalmaz görüntüler! Vurulduğunun farkına varmadan 200 metre yürüdü
İstanbul’da garip bir olay meydana geldi. 61 yaşındaki bir adam yolda yürüdüsü sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığını fark etmeyen Erdinç Gülseren 200 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Polis saldırganın 5 günde 7 kişiyi silahla vuran firari şahıs olduğunu düşünüyor. Görüntüler Cüneyt Arkın'ın "Yıkılmayan Adam" filmini akıllara getirdi.
İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 11.30 sularında Beyoğlu Kasımpaşa Kadı Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 61 yaşındaki Erdinç Gülseren aşağıya doğru yürümeye başladı. Gülseren bir süre sonra yokuşun başına geldiğinde silah sesi duydu.
200 METRE YÜRÜYÜP YIĞILDI
Yaralandığının farkında olmayan Gülseren, aşağıya doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 200 metre hiçbir şey olmamış gibi yürüyen adam, ardından bacağında acı hissederek yere yığıldı. Adamın yaralı halde hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.
YARALI ADAMIN DURUMU İYİ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çok fazla kan kaybeden yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi.
SALDIRGANIN 5 GÜNDE 7 KİŞİYİ YARALAYAN ŞAHIS OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saatlerce çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Sokak sokak çalışma yapan polis ekipleri saldırganın, geçtiğimiz ay 5 gün içerisinde 7 kişiyi, "cezaevinde bana neden bakmadınız, yardım etmediniz" diyerek silahla yaralayan Mehmet B. olduğunu düşündüğü bilgisine ulaşıldı.
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