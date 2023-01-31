Van’da köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Küçük Emir’in ölümünde yeni detay
Van'da 10 yaşındaki Mete Durna arkadaşlarıyla top oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 4’üncü sınıf öğrencisi Durna, gece saatlerinde toprağa verildi. 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa saldığı belirlenen H.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Van'da yaşanan olay, dün saat 17.30 sularında İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokak'ta meydana geldi.
Sitede, evlerinin bulunduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, köpeğin saldırısına uğradı.
Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.
SAHİPLENDİKTEN 5 GÜN SONRA SOKAĞA SALMIŞ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa salan H.K. gözaltına alındı.
Dün akşam otopsi işlemleri tamamlanan Emir Mete'nin cenazesi ise ailesine teslim edildi.
Emir Mete, yaşadığı mahallede bulunan Selimbey Mezarlığı'nda gece saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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