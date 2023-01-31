İstanbul’da trafikte dehşet! İETT otobüsünü sıkıştırdı yolcuların üzerine sürdü

Kadıköy'de önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsü, uzun süre bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Otobüs şoförünün tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle İETT otobüsünün önünü keserek durdurdu.