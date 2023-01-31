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İstanbul’da trafikte dehşet! İETT otobüsünü sıkıştırdı yolcuların üzerine sürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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İstanbul’da trafikte dehşet! İETT otobüsünü sıkıştırdı yolcuların üzerine sürdü

İstanbul’da bir otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Önce seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı sonra da otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine aracını sürdü. Trafikte yaşanan tehlike anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadıköy'de önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsü, uzun süre bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Otobüs şoförünün tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle İETT otobüsünün önünü keserek durdurdu.

Otobüsteki yolcular otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu sırada otobüsten inen bir yolcu da sürücüyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle direksiyona geçen sürücü, otomobilini yolcunun üzerine sürdü.

Yaşanan tartışma ve sürücünün otomobilini yolcunun üzerine sürdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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