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Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın hakkında gözaltı kararı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları sosyal medyadan yayınladığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı verildi.

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