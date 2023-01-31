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Samsun Alaçam'da korkunç olay! 1 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Samsun Alaçam’da korkunç olay! 1 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde çıkan yangında 1 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangın, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında itfaiye ekiplerince evde yapılan aramada 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun'un yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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