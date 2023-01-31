Samsun Alaçam'da korkunç olay! 1 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde çıkan yangında 1 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yangın, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında itfaiye ekiplerince evde yapılan aramada 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun'un yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir? e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı | 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
- Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı? SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE!
- Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11'LER!
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzatıldı mı? 2023 MEB ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
- Yalı Çapkını 20.BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: Ferit'ten Seyran'a büyük atak...
- BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?
- TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!
- Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!