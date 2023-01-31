Hatay’da petrol heyecanı! "38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var"

"38 NOKTADA PETROL SIZINTISI, GAZ ÇIKIŞI VAR"

Hatay özelinde baktıklarında yaptıkları bilimsel çalışmalarla bölgede petrolün varlığını tamamen ortaya koymuş olduklarını dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar,"Hatay'ın birçok noktasında gaz çıkışlarının sürekli yandığını tespit ettik. Aynı şekilde Amik ovasında çeşitli noktalarda gaz çıkışlarını gördük 2010 yılından beri sürdürdüğümüz birtakım araştırma faaliyetlerinde bölgede petrol sisteminin varlığını, çalışmalarımızda, bilimsel çalışmalarımızda ortaya koyduk. Bu bölgede yaklaşık olarak 38 noktada petrol sızıntısı gaz çıkışlarının bulunduğunu, bilimsel çalışmalarımızda bunları modelleme çalışmalarımızı da ortaya koyduk "diye konuştu.

Bölgedeki kuyulardan temin ettikleri hidrojen çalışmaları ile toplam karbon oranlarına baktıklarında petrol varlığını ispat ettiklerine değinen Yaşar, "Petrol sistemi konusunda bize birtakım doneler oluşturdu. Aynı zamanda uzaktan algılama sistemleriyle birlikte çalışmalarımızda belli noktalarda petrolün olabileceği noktada birtakım lokasyon belirtmek üzere çalışmalarımızı sürdürdük" diyerek sözlerini tamamladı.