Antalya-Konya Kara Yolu tırların geçişine kapatıldı

Gece 23.00 civarında Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir kara yolu uzun araçlara kapatıldı.

Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca buzlanma nedeni ile de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediyor.