Antalya-Konya Kara Yolu tırların geçişine kapatıldı
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Antalya'yı da vurdu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Kara Yolu üzerinde, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken kara yolu saat 01.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Kara Yolu üzerinde, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken kara yolu saat 01.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı. Birçok uzun araç ise yollarda kaldı.
Gece 23.00 civarında Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir kara yolu uzun araçlara kapatıldı.
Akseki Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca buzlanma nedeni ile de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediyor.
Kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Ocak Pazartesi REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? Survivor, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı..
- MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
- MSÜ 2023 sınavı ne zaman? Kimler girebilir? Soru dağılımı nasıl? MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nereden nasıl yapılır?
- Survivor Tunga kimdir? 2023 Gönüllüler Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri
- Alparslan Büyük Selçuklu Alpagut öldü mü? Alpagut tarihte kimdir, nasıl öldü? Fırat Topkurur kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler?
- ZEMHERİ KIŞI TARİHLERİ | Ne zaman başlar ne zaman biter? 2023 Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi? Zemheri ne demek?
- Van'da deprem mi oldu? 30 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ SON DAKİKA
- Vergi Affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman başlıyor? 2023 Vergi Affı neleri kapsıyor? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl yapılandırılır?
- Doğal Gaz YARDIMI Zamlı YATTI mı, ne zaman yatacak? Yılda kaç kez ödeniyor? Başvuru şartları neler? Şubat ayı doğal gaz desteği hangi tarihte?
- Arka Sokaklar bu hafta var mı, yok mu? Final mi yaptı? 3 Şubat 2023 Arka Sokaklar yayınlanacak mı? Son durum ne?
- İŞKUR Temizlik Görevlisi BAŞVURU EKRANI | Hastane... 81 ilde en az ilkokul mezunu 2.914 işçi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...