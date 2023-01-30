31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'yı dolu yağışı vurdu

Antalya'yı dolu yağışı vurdu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
ABONE OL
Antalya’yı dolu yağışı vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonrası, kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar dolu yağışını evlerinin balkonlarından izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonları ile kaydetti.

İstanbul’da kar yağışı başladı İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Ankara’da kar yağışı etkili oldu ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
İstanbul’da kar yağışı başladı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA