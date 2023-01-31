Batman’da 7 yaşındaki Adara’nın cesedi kömürlükte bulunmuştu! Cani babadan kan donduran itiraf

Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen halası elindeki fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı.