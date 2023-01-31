Bitlis'te kar kalınlığı 50 cm! Şehir beyaz gelinliğini giydi
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar beyaz örtü altında kaldı. Kar kalınlığı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ile birlikte 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar kara gömüldü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlattı. Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri açma ve genişletme çalışması yürütüyor. 13 mahalle yolunda yapılan çalışmalarda 80 personel, 40 iş makinesi ile çalışıyor.
Van'da ise hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Bahçesaray'da 71, Başkale'de 1, Çatak'ta 71, Gürpınar'da 5, Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 150 yerleşim yeri yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?
- TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!
- Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!
- 31 Ocak FINDIK FİYATLARI: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!
- EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 |1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı...
- EYT PRİM TABLOSU NETLEŞTİ! 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 sigorta girişliler... Erkek - Kadın prim gün sayısı kaç olmalı?
- EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | 1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur? 1997 kadın ve erkek EYT prim gün sayısı kaç? 44,45,46,47,48 yaşında...
- 30 Ocak Pazartesi REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Reyting birincisi kim oldu? Survivor, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı..
- MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! 2023 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
- MSÜ 2023 sınavı ne zaman? Kimler girebilir? Soru dağılımı nasıl? MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular nereden nasıl yapılır?
- Survivor Tunga kimdir? 2023 Gönüllüler Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri