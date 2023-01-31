Bitlis’te kar kalınlığı 50 cm! Şehir beyaz gelinliğini giydi

Kar yağışı ile birlikte 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar kara gömüldü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlattı. Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri açma ve genişletme çalışması yürütüyor. 13 mahalle yolunda yapılan çalışmalarda 80 personel, 40 iş makinesi ile çalışıyor.