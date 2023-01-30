İstanbul’da koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Eşini öldürdü ablasına mesaj attı: Canan’ı öldürdüm

İSTİSMAR İDDİASI!



Ülkü Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 10 yaşındayken Serdar Semiz'in kardeşleri 27 yaşındaki Sezer S. ve Gökhan S. tarafından istismar edildiğini bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. Uz, 3 yıldır devam eden davada Serdar Semiz hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini de belirtti. Ülkü Uz, Serdar Semiz'in kızının istismar edildiği iddialarını kabul etmeyerek, eşinden boşanmak istemediğini iddia etti. Canan Semiz'in ablası Ülkü Uz, "Sürekli tartışma ve kavga halindelerdi. Çözülmeyen bir sıkıntıları var. Kardeşim ayrılık kararı almıştı. Bunun öncesinde zaten yeğenim S.S. 10 yaşında Serdar Semiz'in kardeşi Sezer S. ve Gökhan S. tarafından istismar edilmişti. Amcaları tarafından istismara uğradı yeğenim. Yeğenim şu an 16 yaşına geldi. Aile evinde istismar ediliyor. Serdar Semiz'in evine gidip geldikleri için artık evde ne yaşandığını aile olarak sonradan öğrendik. Kardeşim bu haberi bize çok geç söyledi. Bu olayın ardından Ankara'da bir sığınma evine gitti. Ankara'da polis olan kuzenim ona yardım etti. Ardından çocuklar çocuk esirgeme yurduna verildi. Daha sonra oradan çıktı, polis olan kadın kuzenimin evinde kaldı. Bu süreçte boşanma kararı aldı. Sezer S. ve Gökhan S. cezaevine girdi. Yaklaşık 3 cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldılar. Sonrasında 3 yıl boyunca olaylar devam etti. Kıskançlık krizleri başladı. Uzaklaştırma kararı aldı. Çok kez şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı vardı ve bunu suiistimal etti." dedi.