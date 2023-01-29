Deyip nasıl yazılır? Deyip mi yoksa Diyip mi? TDK’ye göre doğru yazılışı nasıl?

DEYİP Mİ DİYİP Mİ?

Deyip mi diyip mi? sözcü göz önüne alındığında, deyip olarak kullanılması doğrudur. Diyip yanlış telaffuz şeklidir. TDK dijital kaynakta, deyip ya da diyip ile ilgili bilgi olmayıp, "deyip geçmemek" şeklinde bir cümlede kullanımı görülmektedir. Deyip, beş harf ve iki heceden oluşan bir sözcüktür.