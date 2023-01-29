Deyip nasıl yazılır? Deyip mi yoksa Diyip mi? TDK'ye göre doğru yazılışı nasıl?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yazım kuralları ile ilgili çıkan soru ilgi çekti. 29 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde sorulan sorusunun ardından deyip kelimesinin "deyip" mi yoksa "diyip" diye mi yazılıp yazılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Deyip nasıl yazılır? Deyip mi yoksa diyip mi?
Deyip kelimesinin doğru yazılışı TDK'ya göre nasıl sorusu aramam motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi cümlede yazım hatası vardır?" sorusunun sorulmasının hemen ardından deyip kelimesine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Deyip nasıl yazılır? Deyip mi yoksa diyip mi? TDK'ye göre doğru yazılışı nasıl?
DEYİP Mİ DİYİP Mİ?
Deyip mi diyip mi? sözcü göz önüne alındığında, deyip olarak kullanılması doğrudur. Diyip yanlış telaffuz şeklidir. TDK dijital kaynakta, deyip ya da diyip ile ilgili bilgi olmayıp, "deyip geçmemek" şeklinde bir cümlede kullanımı görülmektedir. Deyip, beş harf ve iki heceden oluşan bir sözcüktür.
TDK'YA GÖRE DOĞRU YAZIMI NASIL?
Deyip mi diyip mi sözcüğünün TDK kayıtlarında görülüş şekli tam olarak bulunmamaktadır. Deyi-deyim ve deyiş sözcükleri bulunmaktayken "Deyip" görülmemektedir. Fiziki sözlükte bulunmadığı halde güncel kaynakta deyip geçmemek şeklinde cümle içinde kullanım şekli görülmektedir. Farlı şekillerde cümle içinde kullanılacak olursa; Öyle deyip geçilecek bir konu değil bu, ayrıntılarıyla özümsemek gerekmektedir.
HANGİ CÜMLEDE YAZIM HATASI VARDIR?
A: "Milyoner" diyen milyoner olsun.
B: "Milyoner" diyerek milyoner olunmaz.
C: "Milyoner" diyip milyoner oldu.
D: "Milyoner" diyelim, milyoner olalım.
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