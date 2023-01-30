Survivor Tunga kimdir? 2023 Gönüllüler Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri

Survivor Tunga kimdir sorusu merak konusu oldu. "Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim." sözleriyle sezona damga vuran yarışmacıya dair detaylar araştırılmaya başlandı. 2023 sezonunda gönüllüler ekibinde yer alan Tunga Sayan'ın hayatı ve mesleği izleyiciler tarafından öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Survivor Tunga kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...