Survivor Tunga kimdir? 2023 Gönüllüler Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri
Survivor 2023 sezonunda gönüllüler ekibinde yarışan Tunga Sayan arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer şeklinde 3'e ayrılan yarışmacılar kendi ekiplerinde mücadele atmaya başladı. Peki Survivor Tunga kimdir? 2023 Gönüllüler Tunga Sayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor Tunga kimdir sorusu merak konusu oldu. "Buraya kamp yapmaya değil, Survivor olmaya geldim." sözleriyle sezona damga vuran yarışmacıya dair detaylar araştırılmaya başlandı. 2023 sezonunda gönüllüler ekibinde yer alan Tunga Sayan'ın hayatı ve mesleği izleyiciler tarafından öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Survivor Tunga kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...
TUNGA SAYAN KİMDİR?
Tunga Sayan, 2023 sezonunun genç yarışmacıları arasında yer alıyor. Spor geçmişi olan Tunga Sayan, basketbol ve futbol ile yakından ilgilenmektedir. Amerikan futboluna da ilgil duyan Tunga, bir dönem Janissaries İstanbul Yeniçeriler Amerikan Futbolu takımında yer almıştır.
İDDİALI SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Sosyal medya hesabını aktif kullanan yarışmacı, "Aklın olduğu yerde beden sadece aracıdır. Buraya kamp yapmaya değil Survivor olmaya geldim." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
SURVİVOR 2023 15 OCAK'TA BAŞLADI
MasterChef'in final yapması ardından Survivor yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. Survivor 2023 bu sene 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile TV8 kanalında ekrana geldi.
GÖNÜLLÜLER KADROSU
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga
Kardelen
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