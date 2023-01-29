Pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer? 6 ay, 1-2+3+10 yıl... 2023 ZAMLI ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport DURUM SORGULAMA EKRANI

2022 yılında pasaport işlemlerini halledip henüz pasaportu kendisine ulaşmayan vatandaşlar sürece dair detayları araştırmaya başladı. Pasaport ile ilgili arama motorlarında vatandaşlar, "Pasaport ne zaman gelir?", "Pasaportun çıkması ne kadar sürer?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 zamlı pasaport ücreti ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de, önceki yıllarda ortalama 2 milyon 100 bin pasaport işlemi yapılıyorken, 2022'de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı.