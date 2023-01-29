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Pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer? 6 ay, 1-2+3+10 yıl... 2023 ZAMLI ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport DURUM SORGULAMA EKRANI

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer? 6 ay, 1-2+3+10 yıl... 2023 ZAMLI ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport DURUM SORGULAMA EKRANI

Pasaport ne zaman gelir sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022 yılının son aylarında randevu taleplerinde büyük yoğunluk yaşanan pasaport işlemlerine dair detaylar araştırılıyor. 2023 yılı gelmeden pasaport işlemlerini tamamlayan ve gelmesini bekleyen vatandaşlar sürecin nasıl işlediğini öğrenmeye çalışıyor. Peki pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer?

2022 yılında pasaport işlemlerini halledip henüz pasaportu kendisine ulaşmayan vatandaşlar sürece dair detayları araştırmaya başladı. Pasaport ile ilgili arama motorlarında vatandaşlar, "Pasaport ne zaman gelir?", "Pasaportun çıkması ne kadar sürer?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 zamlı pasaport ücreti ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de, önceki yıllarda ortalama 2 milyon 100 bin pasaport işlemi yapılıyorken, 2022'de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı.

PASAPORT NE ZAMAN GELİR?

Pasaportlar basımı gerçekleştirildikten sonra 56 il merkezine 1 gün, diğer il merkezlerine 2 gün, ilçe merkezlerine en geç 4 iş günü içinde PTT kargo tarafından teslim edilebilmektedir.

2023 PASAPORT DURUM SORGULA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

BAŞVURU VE TESLİM SÜRECİ NEREDEN KONTROL EDİLİR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün https://randevu.nvi.gov.tr adresi, e-Devlet Kapısı veya ALO 199 (Çağrı Merkezi) üzerinden takip edilebilir.

HARÇ BEDELİ NE KADAR?

Geçen yıl 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira olarak belirlendi.

Yeni yılda ise 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, 3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olarak uygulanıyor.

KAÇ ÇEŞİT PASAPORT VAR?

Pasaportlar; bordo pasaport (umuma mahsus pasaport), siyah (diplomatik pasaport), yeşil pasaport (hususi pasaport), gri (hizmet pasaportu) şeklinde çeşitlere ayrılır.Yeşil, gri ve siyah pasaport için pasaport renkleri ve anlamları doğrultusunda karşılanması gereken özel kriterler vardır. Bordo yani umuma mahsus pasaport ise, şartlara uyum gösteren her Türk vatandaşı tarafından edinilebilir.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir. Pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Ancak randevu alırken ikametgahınızın bağlı bulunduğu müdürlükten almak zorunlu değil. Pasaport başvuru randevusunu dilediğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.

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