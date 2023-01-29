HAC Kayıtları için SON GÜNLER! 2023 Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? e-Devlet Başvuru Ekranı
Hac ön kayıt işlemleri için son günler yaklaştı. Kutsal topraklara giderek hem dini görevlerini yerine getirmek hem de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak isteyen Müminler, 2023 Hac işlemleri için detayları yakından ta kip ediyorlar. Peki 2023 Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Hac ön kayıtları ne zaman bitecek sorusunun cevabı Müslümanlar tarafından merak konusu olurken bir yandan da kura takvimi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak ön kayıtların uzatıldığını açıkladı. Ön kayıt işlemlerinin son bulmasıyla birlikte kura takviminin de netleşmesi bekleniyor. Peki 2023 Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
HAC ÖN KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattıklarını açıkladı.
2023 HAC KURALARI BELLİ OLDU MU?
Konuşmalarının devamında ise Erbaş, "Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz. Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz." dedi.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) önkayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. uyarısı geliyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.
HAC KİMLERE FARZDIR?
İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibadeti Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor. Her yıl hac fiyatları, kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de Pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurmuştu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıktı. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.
Oda türüne göre oda fiyatları:
2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
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- HAC Kayıtları için SON GÜNLER! 2023 Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? e-Devlet Başvuru Ekranı
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