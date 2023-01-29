"Kavurma hırsızları" başına bela oldu! Çareyi bakın nasıl buldu



Yaşanan olayı anlatan market çalışanı Hasan Kılıç, "Dışarıda vitrin dolabımız var dolaba kavurma, peynir ve zeytin koyuyoruz. Son zamanlarda İsmetpaşa'da artık nasıl bir hırsızlık ise kavurmalarımızı bir hırsız sürekli olarak vitrini kaldırıp alıp götürüyor. Yaklaşık 1 buçuk aydır 2 defa başımıza geldi. Araba hırsızları var, lastik hırsızları var, ayakkabı hırsızı var ama kavurma hırsızlarını ilk gördük. Hayırlısı diyelim ama bizim bir emeğimiz var bu emeğinde boşa çıkmasını istemiyoruz. Çünkü biz burada yaklaşık 8-9 kişi çalışıyoruz. Herkesin bir emeği var ve bu emekler zayi oluyor buda bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Allah ıslah etsin diyelim başka da bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.