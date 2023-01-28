İstanbul’da doktora bıçakla saldırmıştı! O anları anlattı: "Hastaneye gidemedim acaba orada mı diye"

"BAKANIMIZ ARADI, YANIMDA OLDU, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Saldırı sonrası tüm kesimlerden destek gördüğünü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın da kendisi için önemli olduğunu anlatan Altınoluk, "Paylamışımı gördüm, bu süreçte zaten Sayın Bakanımız kendisi bizzat beni de aradı. Yanımda oldu, ona buradan çok teşekkür ederim. Bence o paylaşım tüm Türkiye için, diğer arkadaşlarım da paylaşıma sevinmişlerdir çünkü bildiğim kadarıyla emsal bir karar oldu. Verilen en yüksek cezalardan biri, bence bundan sonra en azından bir sağlık çalışanı, hekim, hemşire arkadaşıma karşı saldırılarda biraz daha insanları korkutur diye düşünüyorum. Örnek teşkil eder, en azından diğer saldırılarda da insanlar bir durup düşünür. Acil şartlarında gerçekten gereksiz çok fazla kavga olabiliyor, biz karşı tarafı da anlıyoruz. Çok bekleyebiliyorlar bazen ama elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, halkımız da bunun bilincinde olsun. İlk önce başhekimimim çok yardımcı oldu. Kimi arayacağımı kimden destek bulacağımı bilmiyorum, İstanbul'a yeni gelmişim, herhangi bir çevrem yok, diğer hekim arkadaşlarımdan çok destek gördüm. İl Sağlık Müdürümüzden, Bakanımızdan çok büyük destek gördüm. Twitter kullanıyorum, Bakanımızı da takip ediyorum, paylaşımı direkt oradan gördüm. Kararı öncesinde avukatımdan öğrendim ama Sağlık Bakanından da böyle bir şey görmek insanı mutlu ediyor. Aslında bıçaklanmaktan çok oradaki psikoloji önemli, bıçak yarası 2 gün içinde geçiyor ama ben belli bir süre hastaneye gelemedim, tekrar orada mı, çıktı mı, içeride mi diye düşündüm. Bence 5-6 aydır özellikle yeni dönemde gerçekten çok güzel çalışmalar var, artık biraz daha güvende hissediyoruz diyebilirim. Acil kapılarına tarayıcı dedektörler de geldi" ifadelerini kullandı.

"11 YILA MAHKUM OLMASI TÜM ÇALIŞANLARIMIZI SEVİNDİRDİ"

Yaşanan olay ve sonrasında verilen cezayı değerlendiren İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, "Doktor Halit Bey acilde çalışan bir hekim arkadaşımız. Görevi başındayken ne yazık ki bir personelimiz tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Biz bu durumu öncelikle kolluk kuvvetlerine ve İl Sağlık Müdürümüze bildirdik. Şahıs bu olayın sonunda yargılandı, ben de dahil hastanede birçok kişi gidip konuyla ilgili şahitlik yaptık. 11 yıla mahkum olması sağlıkta şiddete verilen cezanın önemi ve bu durumun bu şekilde nihayete ermesi hakikaten tüm çalışanlarımızı sevindirdi. Bu süreçte bize destek olan İl Sağlık Müdürümüz Kemal Memişoğlu, Sayın Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve Sayın Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Süreci dinamik bir şekilde yönettiler ve bize çok çok iyi destek oldular. Biz canını insan sağlığına adayanların canına kıyılmasın istiyoruz, artık bu tek istediğimiz. Hastanelerin tüm girişlerine x-ray cihazları Bakanlık tarafından temin edildi. Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Yasası ile hem şiddetin önlenmesi hem de caydırıcı cezaların verilmesiyle biz bu sürecin biraz daha yoluna girdiğini, şiddetin azalmaya başladığını, en azından kendi hastanemizde gözlemliyoruz" diye konuştu.