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Denizli’de işkence sonucu hayatını kaybetti! 2 yaşındaki Murat bebeğe acı veda

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Denizli’de işkence sonucu hayatını kaybetti! 2 yaşındaki Murat bebeğe acı veda

Denizli’de yaşanan korkunç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Vücudunda izmarit izleri tespit edilen ve işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç, son yolcuğuna uğurlandı. Cezaevinden cenazeyi görüntülü arama ile izleyen baba, Murat bebeğe son kez baktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Sonrasında evdeki 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada evden 2 erkek ile kaçtığı belirlenen 3 çocuğun annesi olan 27 yaşındaki Güler K. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEKİ BABA SON KEZ GÖRDÜ

Alınan örnekleri Antalya'ya gönderilen Murat bebek, otopsi işlemleri ardından dedesi tarafından teslim alındı.

Sonrasında Murat bebeğin minik cesedi, gözyaşları içinde Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cezaevinde olan baba ise telefonla görüntülü arayarak çocuğunu son kez gördü.

TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya'dan gelecek olan detaylı Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

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