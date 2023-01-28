Denizli’de işkence sonucu hayatını kaybetti! 2 yaşındaki Murat bebeğe acı veda

TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya'dan gelecek olan detaylı Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.