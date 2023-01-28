İzmir’de dehşete düşüren olay! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu

İzmir'de yaşanan olay, Bornova ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sularında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.