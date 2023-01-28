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İzmir’de dehşete düşüren olay! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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İzmir’de dehşete düşüren olay! Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu

İzmir'de, Suriye uyruklu 29 yaşındaki İbrahim El A., oturduğu evde elleri plastik kelepçe ile bağlı, ipe asılı halde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de yaşanan olay, Bornova ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'ta meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan İbrahim El A.'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, dün saat 18.30 sularında evine gitti. Komşuları İbrahim El A.'yı asılı buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçe ile bağlı olan İbrahim El A.'nın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim El A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İbrahim El A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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