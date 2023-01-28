İstanbul’da dost kazığı! Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı
İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Yağmur N., yakın arkadaşı Cansu K.'dan rica ederek kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyledi. Ancak ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi. Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı. Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var.” dedi.
Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi. Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı.
"BİNLERCE LİRA BORCUM OLDU"
Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var. Parayı talep ettiğimde küfredip hakarete başvurdu. Faturaları ödememekle tehdit etti" diyerek şikayetçi oldu.
Şüpheli Yağmur N. ise telefon faturalarını kendisinin ödediğini söyleyerek, "Hat üzerinden telefon alma konusunda Cansu'nun rızası vardı. Ödemesini kendisine nakit yaptım. Başka konular nedeniyle tartışmıştık" dedi ve iddiaları reddetti.
"Güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcılık, 'güven' vurgusu yaparak, Cansu K.'nin kendi adına hat alıp arkadaşına kendi rızasıyla verdiğini kaydetti.
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