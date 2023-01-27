Zeytin Dalı Harekatı kahramanı Abdullah Taha Koç’a büyük saygısızlık: Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ceza

Erkan Abdioğlu hakkında daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma geçirdiği, yine Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan derdest soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu öğrenildi. Abdioğlu ise buna rağmen suçlamaları kabul etmeyerek, telefonunun Almanya'da iken çalındığını ileri sürdü.

BİR DE 'İYİ HAL' İNDİRİM VERİLDİ

Konya 20'nci Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Abdioğlu, 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyip, Abdioğlu'nun 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç ise mahkemenin verdiği bu karara isyan etti. Aile kararı istinaf mahkemesine taşıdı.