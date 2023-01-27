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Zeytin Dalı Harekatı kahramanı Abdullah Taha Koç’a büyük saygısızlık: Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Zeytin Dalı Harekatı kahramanı Abdullah Taha Koç’a büyük saygısızlık: Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ceza

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşmüştü. Şehit Koç’a sosyal medyada küfür dolu hakaretlerde bulunan Erkan Abdioğlu'na şaka gibi bir ceza verildi. Şehidin ailesi ise karara isyan etti...

23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılının Mart ayında, TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü.

Şehidin ölümünden sonra ortaya çıkan telsiz konuşmasında, çatışma ortasında kaldıklarını belirten Koç'un, 'Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım' dediği ortaya çıkmıştı. Şehit Koç'un operasyona gitmeden hemen önce ise, 'Bulmak' şiirinden 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' dizelerini okumuştu.

ŞEHİDE KÜFÜRLÜ HAKARET ETTİ

40 yaşındaki şüpheli Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, 'Bu o.ç. nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle' diyerek yorum yaptı.

Bu yorumu gören aile Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erkan Abdioğlu hakkında daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma geçirdiği, yine Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan derdest soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu öğrenildi. Abdioğlu ise buna rağmen suçlamaları kabul etmeyerek, telefonunun Almanya'da iken çalındığını ileri sürdü.

BİR DE 'İYİ HAL' İNDİRİM VERİLDİ

Konya 20'nci Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Abdioğlu, 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyip, Abdioğlu'nun 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç ise mahkemenin verdiği bu karara isyan etti. Aile kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Şehit babası oğlunun tabutunu omzunda taşıdı ŞEHİT BABASI OĞLUNUN TABUTUNU OMZUNDA TAŞIDI
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