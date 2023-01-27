Erzurum’da ilginç olay! 3 gündür haber alınamıyordu | Polis evine çilingirle girince şoke oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9'uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı. Yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı. Sevim K.'den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle kapıyı açması için çilingir çağırdı.