Erzurum’da ilginç olay! 3 gündür haber alınamıyordu | Polis evine çilingirle girince şoke oldu
Erzurum'da kendisinden 3 gün boyunca haber alınamayan 49 yaşındaki Sevim K.'nin yalnız yaşadığı daireye, polis kapıyı çilingire açtırarak girdi. Koltukta uyurken bulunup, ekipler tarafından güçlükle uyandırılan kadının aldığı ilaçlar sebebiyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. İşte ilginç olayın ayrıntıları...
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9'uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı. Yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı. Sevim K.'den 3 gündür haber alamayan yakınları, 25 Ocak günü polisi arayıp, hayatından endişe ettiklerini söyledi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında adrese giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle kapıyı açması için çilingir çağırdı.
Çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı. Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu. Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı.
Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu. Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı.
Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı.
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