Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? 2023 dini günler takvimi

Recep, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte tövbe etmek ve Cenabı Hakk'ın rahmetini kazanmak için fırsat olan kandil günleri araştırılmaya başlandı. 26 Ocak 2023 Perşembe günü itibarıyla Regaip Kandili idrak edildi. Peki Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? İşte 2023 dini günler takvimi...

2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Miraç kandili bu yıl 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.