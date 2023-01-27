Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? 2023 dini günler takvimi
Üç aylara girmemiz ile birlikte Regaip kandili idrak edildi. Yılın ilk kandilinin hemen ardından Müslümanlar bu mübarek günlerde bir sonraki kandil tarihlerini araştırmaya başladı. Her yıl kandil ve dini günler Hicri takvime göre belirlendiği için 10 gün öne gelmektedir. Peki Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte tövbe etmek ve Cenabı Hakk'ın rahmetini kazanmak için fırsat olan kandil günleri araştırılmaya başlandı. 26 Ocak 2023 Perşembe günü itibarıyla Regaip Kandili idrak edildi. Peki Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? İşte 2023 dini günler takvimi...
2023 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Miraç kandili bu yıl 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Bir gece Resulullah (sav) Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre uyurken bazılarına göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Cebrail, Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e (Kudüs) götürdü.
Resûl-i Ekrem (sav) Mescid-i Aksâ'da iki rekât namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah (sav) süt dolu kabı seçince Cebrail "Fıtratı seçtin" dedi. Ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.
Resulullah'ı burada önceki bazı peygamberler karşıladı ve onu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Allah Resulü (sav), semanın birinci katında Hz. Âdem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü. Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı.
"Allah kuluna vahy edeceğini vahy etti. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (Ey müşrikler! Şimdi siz Peygamberin) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? And olsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (asli şekliyle) Sidretü'l-Münteha'nın yanında görmüştü. Me'va cenneti de Sidre'nin yanındadır. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. And olsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü." (Necm, 53/8–10)
Burada Cenab-ı Hak, elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Böylece namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in Yaradan ile müracaatı ve Hz. Musa ile konuşması devam etti. Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem'e Miraç'ta Bakara suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) indirildi ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verildi.
2023 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TARİHLERİ
Üç Ayların Başlangıcı: 23 Ocak 2023 Pazartesi-1 Receb 1444
Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe-4 Receb 1444
Mirac Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma-26 Receb 1444
Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi-14 Şaban 1444
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 23 Mart 2023 Perşembe-1 Ramazan 1444
Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi-26 Ramazan 1444
Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan 2023 Cuma-1 Şevval 1444
Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi-2 Şevval 1444
Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan 2023 Pazar-3 Şevval 1444
Terviye Günü: 26 Haziran 2023 Pazartesi-8 Zilhicce 1444
Arefe Günü: 27 Haziran 2023 Salı-9 Zilhicce 1444
Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba-10 Zilhicce 1444
Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran 2023 Perşembe-11 Zilhicce 1444
Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran 2023 Cuma-12 Zilhicce 1444
Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi-13 Zilhicce 1444
Hicri Yılbaşı Gecesi: 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba-30 Zilhicce / 1 Muharrem 1444 - 1445
Hicri Yılbaşı Günü: 19 Temmuz 2023 Çarşamba-1 Muharrem 1445
Aşûre Gecesi: 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma-9 / 10 Muharrem 1445
Aşûre Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma-10 Muharrem 1445
Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı-11 Rebiulevvel 1445
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