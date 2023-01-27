27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tutuklandı!

‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tutuklandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
ABONE OL
‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tutuklandı!

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ile Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA