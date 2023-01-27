Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?
"Arife Gökçe son dakika bulundu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ortaya çıkmıştı. Kayıp olan Arife Gökçe için yeni gelişmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?
"Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ortaya çıkmıştı. Peki, Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?
Tokatlı Fikri Gökçe, eşinin kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunarak "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak" dedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe'nin kaybındaki sır perdesi aralanamadı.
40 gün önce biranda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı. Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe, adalete güvendiğini söyledi.
Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım.
Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder. Ama kendisi bilir ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum" dedi.
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