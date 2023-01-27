Cuma Vakti bereketinizi arttıracak ZİKİRLER! Cuma günü ve gecesinde hangi sureler okunur? Cuma Duası nasıl dua edilmeli?
Üç ayların ilk cuma gününün gelmesiyle birlikte yapılması gereken ibadet ve dualar araştırılmaya başlandı. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günlerde Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak merhametiyle muhafaza edilmek isteyenler cuma gününde ve gecesinde yapılması faziletli ibadetleri araştırmaya başladı. Peki cuma günü ve gecesinde hangi sureler okunur? Cuma duası nasıl dua edilmeli?
İslam aleminin kıymet verdiği günlerden biri olan cuma günü Müslümanlar vakitlerini ibadet ederek harcamaya özen göstermektedir. Üç ayların ilk cuma gününde arama motorlarında, "Cuma günü ve gecesinde hangi sureler okunur?", "Cuma duası nasıl dua edilmeli?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki cuma vakti okunması bereketli ve faziletli zikirler neler?
CUMA VAKTİ OKUNMASI BEREKETLİ VE FAZİLETLİ ZİKİRLER
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]
Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]
Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]
Cuma günü sabah namazından önce "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]
RIZIK DUASI
Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.
Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.
CUMA DUALARI
Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)
"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."
El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."
Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)
CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER NELER?
"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu ötek cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır."
"Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresi'ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar." (Ali el-Müttakî, no: 21356)
İmam-ı Suyûtî, el-Câmi'u's-sağir'inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)
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- Cuma Vakti bereketinizi arttıracak ZİKİRLER! Cuma günü ve gecesinde hangi sureler okunur? Cuma Duası nasıl dua edilmeli?
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