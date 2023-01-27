Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı”

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Marmara Denizi'nde balıkçılığı ve ekosistemi tehdit eden yabancı türlerin her geçen gün arttığını belirterek, "Hayvan çeşitliliğinin yüzde 10'undan fazlasını artık yabancı türler oluşturuyor. Marmara Denizi'nde 100'ü aşkın, Karadeniz'de ise 60 kadar yabancı tür var. Marmara Denizi'ne gözümüz gibi bakmamız lazım çünkü yabancı türler artıyor. Bunların bir kısmı zehirli, bir kısmı ise yakıcı nitelikte. Sadece yabancı türler değil istilacı türler de var, bu istilacı türlerin kontrol edilmesi lazım. Ekosistem, biyoçeşitlilik, sağlık ve balıkçılık için tehdit içeriyor. Marmara Denizi'nde izlemeyle birlikte erken uyarı sistemi yapılması lazım. Belli bölgelerde balıkçılık, turizm, insan etkinliği yasaklanmalı" dedi.