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Son dakika: Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur yeniden tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika: Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur yeniden tutuklandı

Son dakika haberleri... Firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve dün tahliye edilen Ahmet Emre Olur hakkında yapılan itirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tekrar tutuklanmasına hükmetti.

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