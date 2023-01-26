El Nino'ya giriyoruz ❄ Kış geç ama yeni başlıyor | Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yurdu etkisi altına alacak ⛄ Karadeniz'den Marmara'ya yola çıktı
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Hafta başından itibaren kendisini hissettiren soğuk havayla birlikte kar ve sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yoğun kar yağışı nedeniyle uyarılarda bulundu. Meteoroloji uzmanları da "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar ve sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Gnüneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları, İzmir, Aydın'ın batısı ve Muğla ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde sabah saatlernde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor. Yağışlar İstanbul ve İzmir'de yağmur, Ankara'da yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Ankara'da 10, İstanbul'da 12, İzmir'de 15 derece civarında olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten radar görüntüsü paylaşarak "Ankara'da cuma gecesi kar bekleniyor. Perşembe gecesi Balkanlara kar, Kıyı Ege ve Cuma günü İstanbul dahil Marmara bölgesine sağanak yağmur gelecek. Daha sonra İç Ege, Göller yöresi ve İç Anadolu'ya kar getirecek. Doğu'da yoğun kar yağışları bekleniyor...
KARADENİZ'DEN MARMARA'YA YOLA ÇIKTI
Şu görüntünün güzelliğine bir bakabilir misiniz? Mor renkler ve tonları kar. Ülkenin yarısı etkili kar alırken, Karadeniz'den mor renkler Marmara'ya yola çıkmış. Bu kar örtüsü değil. 5 Şubat günü 6 saatlik yağış..." ifadelerini kullandı.
Cumartesi günü, yurdun tamamında yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur öngörülüyor. Yağışlar, Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile güneyinde yoğun kar şeklinde olacak.
Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.
Mevsim normallerinin üzerinde seyeden hava sıcaklıklarının, yağışlı havanın etkisiyle hafta sonundan itibaren azalması bekleniyor.
Önümüzdeki hafta ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar şekilde olacak.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
Kış başladı. Aşağıdaki İstanbul diyagramı. Tüm senaryolar İstanbul'a Soğuk ve yağışlı havaları müjdeliyor. Veri Amerika meteoroloji modelinden. Sıcaklıklar bugün hızla düşmeye devam edecek. Uzun sürecek soğuk ve yağışlı günler başlıyor.
EL NİNO'YA GİRİYORUZ
1984 yılı çok kurak geçmişti. Ardından muhteşem 1985 kışı geldi. Ayrıca 1985 Ekim ayında İstanbul'da sel gitti. Bazen böyle kurak dönemler olur. Artık Yağışlar, kar, yağmur geliyor. Ayrıca el nino'ya giriyoruz. El nino olunca Kuzey yarım küre daha yağışlı olur...
'CANAVAR' KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden takipçilerine hava durumuyla ilgili radar görüntüleri paylaşarak uyarılarda bulunurken, herkesin merak ettiği soruya da yanıt verdi.
Ökten, "Bahsettiğim Stratosferik darbe, meyvelerini vermeye başlıyor. "Önce kar gelecek, sonra Doğu'dan Canavar gelecek" demiştim. Bu akşam o Canavar kendini göstermeye başladı.
GÜNE BEYAZ ÖRTÜ İLE UYANACAKLAR
Kar yağışları başlıyor. Cumartesi sabahına İç Anadolular genel olarak beyaz örtü ile uyanacaklar. Bu ilk atak. Tadını çıkarın...
LAPA LAPA KAR YAĞACAK
Konya'da Cuma gecesi lapa lapa kar bekleniyor. Cephe çok kuvvetli olduğu için yağış yaklaşınca sıcaklıklar gece de olsa bir miktar yükselecek; bu nedenle kar yerde cıvık örtü oluşturacak. Bursa'da Cuma öğleden sonra sağanak geçişi var. Uludağ 2 saatlik etkili kar yağışı alacak. Sonraki günlerde de aralıklarla kar yağışları devam edecek." dedi.
SOĞUK HAVANIN ETKİSİNE GİRECEĞİZ
Hava Forum ise takipçilerine "Yurdumuz perşembe akşamı Orta Akdeniz üzerinden yağışlı havanın; cumartesi akşamı ise Balkanlar üzerinden soğuk havanın etkisine giriyor. Hasret kaldığımız yağışlara kavuşuyoruz. İç ve doğu bölgelerimizde birçok kentimiz kar alacak. Kıyılar kar için biraz daha bekleyecek.
İSTANBUL TAM KIŞ MODUNA GİRİYOR
İstanbul'da hava ay sonundan itibaren yani pazar gününden itibaren tam kış moduna giriyor. Şu sıralar 2000 metrelerde olan kar yağma sınırı pazar ve pazartesi 200 metrelere inecek. Yani şehrin yüksek kesimlerinde ara ara kar taneleri görebiliriz. Kış geç ama yeni başlıyor...
Son meteorolojik verilere göre İstanbul şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışının 5-8 Şubat tarihlerinde görülme ihtimali yükseldi. Balkanlar'dan atak var. Bu tarihler okulların 2. dönem başlama tarihlerine denk geliyor. Sistemin gücünü ve değişimlerini takipteyiz..." ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK RAPORU PAYLAŞTI
27 OCAK CUMA
31 OCAK SALI
1 ŞUBAT ÇARŞAMBA
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, 1200 m üzeri yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 1100-1200 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkez e batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in yükseklerinde kuvvetli ve fırtına(50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklind esmesi bekleniyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, batısı çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, batısının gece çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu
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