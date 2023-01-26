Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
"Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandil namazı saat kaçta kılınacak sorusuna da cevap arayan vatandaşlar, akşam saatlerinde ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
"Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için büyük önem arz eden Regaip Kandili'nde namaz kılacak olanlar, kandil namazının nasıl kılınacağını ve okunacak duaları öğrenmek istiyor. Peki, Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.
Dolayısıyla bu ibadet saatleri illere göre şu şekilde değişkenlik gösterebilir;
Ankara'da Akşam Namazı 18.04/ Yatsı Namazı 19.26
İstanbul'da Akşam Namazı 18.17/ Yatsı Namazı 19.40
İzmir'de Akşam Namazı 18.30/ Yatsı Namazı 19.50
Adana'da Akşam Namazı 18.03/ Yatsı Namazı 19.21
Bursa'da Akşam Namazı 18.19/ Yatsı Namazı 19.41
KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
- REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
- Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...
- Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...
- Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
- Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!
- EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Strep Virüsü nedir? Belirtileri neler, nasıl geçer? Strep A tedavisi var mı? Öldürür mü? Risk grubunda kimler var?