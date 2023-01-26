Regaib Kandili ibadetleri nelerdir? Regaib Kandili gecesinde yapılması gerekenler neler?
"Regaib Kandili ibadetleri nelerdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç ayların gelişini temsil eden Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Peki, Regaib Kandili ibadetleri nelerdir? Regaib Kandili gecesinde yapılması gerekenler neler?
"Regaib Kandili ibadetleri nelerdir? Regaib Kandili gecesinde yapılması gerekenler neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nin anlam ve önemi merak ediliyor. İslam aleminin merakla beklediği 3 aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Regaib Kandili ibadetleri nelerdir? Regaib Kandili gecesinde yapılması gerekenler neler?
REGAİP (REGAİB) KELİME ANLAMI NEDİR?
Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.
REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?
Peygamber Efendimiz 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)'in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.
REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar şunlardır:
* Kur'an-ı Kerim okunmalı
* Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
* Allah rızası için namaz kılmalı
* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
* Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
* Dargın ve küskünleri barıştırmalı
* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
* Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmel
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