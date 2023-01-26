İstanbul'da evden kaçan 15 yaşındaki Mine'nin feci ölümü! Korkunç iddia: "Kapıyı üstünden kilitlediler"

"ÜVEY BABA TARAFINDAN İSTENMEMİŞ ARKADAŞINA SIĞINMIŞ"

Anneanne Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, "Doğduğundan beri bu çocukları ben büyüttüm, 2 ay önce annesine gönderdim. Evde üvey baba tarafından istenmemiş, arkadaşına sığınmış. Evin içerisinde erkek arkadaşının ablasının üç tane de çocuğu varmış. Evde bir yangın çıkıyor herkes kurtulurken benim kızım oradan ölü çıkıyor. Beş kişi oradan sağ çıkarken benim kızım neden çıkamadı oradan? Benim kızım kapıya kucağında çocukla neden balkona çıktı? Benim çocuğumun üstünden kapı kilitlendi ve çocuğum balkonda aldı soluğu. Torunum 26 gün yoğun bakımda kaldı, 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Dün ise kalbi durdu ve vefat etti. Anne ve babasıyla birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 15 yaşında benim çocuğumun canına kıydılar, resmen canına kıydılar. Benim çocuğumun üzerine kapıyı kilitlediler kendileri kaçtılar, çocuğum çaresiz balkona gitti. 21 gün hastanede kanepelerin üstünde yattım. Öteki kardeşine de ben bakıyorum, bir tane de çocuk okutuyorum. İstanbul'a yolladım sonuçta öz annesine gönderdim. Olayı 28 Aralık'ta duyunca şok geçirdim. Olaydan sonra kaldığı evdekiler beni bulmaya başladılar çünkü ben olayın peşine düştüm. Onlara, 'Siz öldürdünüz benim çocuğumu, siz kaçarken benim çocuğum neden kapıya koşmadı? Neden balkona yöneldi' dedim. O yangını görecek kadar benim kızım nasıl kapıya kaçamamış? Çocuğumu çok çaresiz bırakmışlar" dedi.