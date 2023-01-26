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Ambulans uçak kalp yetmezliği olan Berivan Aydemir için havalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Ambulans uçak kalp yetmezliği olan Berivan Aydemir için havalandı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvuran ve doktorların kalp yetmezliği teşhisi koyduğu 16 yaşındaki Berivan Aydemir ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kalp rahatsızlığı şikayeti ile başvuran Berivan Aydemir'e, doktorlar kalp yetmezliği teşhisi koydu.

Hastanede tedavisi süren Aydemir'in Ankara'da tedavi edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Berivan'ın nakli için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi.

Bitlis Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray'ın girişimleri sonucu ambulans uçak Muş Sultan Alparslan Havalimanına iniş yaptı.

Kalp yetmezliği olan Berivan, ambulansla havalimanına götürüldü.

Berivan Aydemir, havalimanında bekleyen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Berivan'ın bundan sonra tedavisinin Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesinde sürdürüleceği belirtildi.

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