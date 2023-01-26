Regaip Kandili’nde adetliyken hangi dualar okunur? Regaip Kandili’nde regl iken yapılacak ibadetler neler?

ADETLİ KADIN KURAN OKUYABİLİR Mİ?

Dinimiz adetliyken ve nifas halindeyken kadının namaz kılması ve Kur'an okumasını kesin olarak yasaklamaktadır. Kadınların muayyen günlerde Kuran-ı Kerim okuması ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz" buyurmuşlardır. (Tirmizi, Taharet, 98) Günümüzde buna karşı çıkan birtakım insanlar için bu hadis-i şerif önemli bir delil kaynağı oluşturmaktadır.