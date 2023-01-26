Regaip Kandili'nde adetliyken hangi dualar okunur? Regaip Kandili'nde regl iken yapılacak ibadetler neler?
Adetliyken Regaip Kandili gecesi nasıl ibadet edebilirim? sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Mübarek gecelerde faziletli ibadetlerden tamamıyla mahrum kalmaktansa özel halde okunabilecek zikirlerle sevap kazanmaya çalışılabilir. Peki, "Regaip Kandili'nde adetliyken ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?" İşte, adet döneminde yapılacak ibadetler, zikirler...
Üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaip Kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilecek. Regaip Kandili'nde adetli yani regli olan kadınlar hangi ibadetleri yapabilir? sorusu kadınlar tarafından gündeme getirildi. Adetli kadınlara namaz, oruç gibi ibadetler yasak kılınmıştır ancak dua edebilir, zikir ve tespih çekebilir. İşte, regl iken yapılacak ibadetler...
REGAIP KANDILI'NDE ADETLİYKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?
Allah (c.c), kadınların bu özel hallerinde ibadet etme mükellefini kaldırmıştır. Adetli kadının Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez.
Oruç tutmaları yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekir.
Kuran-ı Kerimi tutamazlar, okumaları zaten yasaktır.
Adet dönemi kutsal topraklara gittiği zamana denk gelen kadın o halde iken tavaf edemez.
Eşiyle beraber ilişkiye giremez. Bu hem dini yönden yasak hem de sağlık açısından sakıncalıdır.
Secde ayetini duyduğu zaman secdeyi yapması gerekmez.
Alimlerin ya da hocaların sohbetleri dinlenilebilir.
Fatiha, ihlas ve Ayetel Kürsi gibi dualar zikir maksatlı söylenebilir.
ADETLİ KADIN KURAN OKUYABİLİR Mİ?
Dinimiz adetliyken ve nifas halindeyken kadının namaz kılması ve Kur'an okumasını kesin olarak yasaklamaktadır. Kadınların muayyen günlerde Kuran-ı Kerim okuması ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: "Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz" buyurmuşlardır. (Tirmizi, Taharet, 98) Günümüzde buna karşı çıkan birtakım insanlar için bu hadis-i şerif önemli bir delil kaynağı oluşturmaktadır.
ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?
Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.
ADETLİ BİR KADIN KUR'AN-I KERİM'E DOKUNABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Din Yüksek Kurulu'nun bu konudaki fetvası, "Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf'a dokunmaları caiz değildir" şeklindedir.
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