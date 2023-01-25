15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dehşete düşüren olay! Kendini denize atarak intihar etti
YAŞAM İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi denize atlayarak intihar etti. Deniz Polisi’nin uzun süren aramaları sonucunca bulunan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da yaşanan olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 02.00 sularında meydana geldi.
İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan şahıs köprüden kendini atarak intihar etti.
DENİZ POLİSİ SAATLER SÜREN ARAMALAR SONUCUNDA BULDU
Kendini köprüden aşağı atarak intihar eden şahıs deniz polisinin uzun süren aramaları sonucunda bulundu. Şahsı denizden çıkaran ekipler Ortaköy İskelesi'nde hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
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