15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dehşete düşüren olay! Kendini denize atarak intihar etti

İstanbul'da yaşanan olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 02.00 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan şahıs köprüden kendini atarak intihar etti.