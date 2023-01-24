Askerlik yerleri açıklanıyor... 2023 Şubat celbi ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama!
Şubat celbi sınıflandırma sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuruda askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Bu gelişmelerin ardından e-Devlet sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranına akın edilmeye başlandı. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Şubat celbi ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Şubat celbi askerlik yerleri açıklanıyor... Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen askerlik yerleri için araştırmalar başladı. Şubat celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Şubat celbi ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 Şubat celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Askerlik yerlerinin öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. Yükümlüler askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
ŞUBAT 2023 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
1. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. 31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü - Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023
6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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